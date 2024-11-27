Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda kayıplar konusundaki gelişmeleri ele aldığını yazdılar.

Gazete, toplantıya katılan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un yaptığı konuşmada, kayıplar ve Türkiye aleyhine açılan 4’üncü devletlerarası dava konularında Türkiye’nin denetlenmesi konusunun açık tutulması yönündeki çabaların sürdüğünü söylediğini aktardı.

Türkiye’nin söz konusu davaya ve özellikle kayıplara ilişkin gözetimin sona erdirilmesi yönünde çaba sarf ettiğini ifade eden Kombos, kayıplar konusuna ilişkin toplantının Mart ayında yapıldığını, 2025 yılı Mart ayında da devam edeceğini belirtti.

Kombos, son toplantıda Avrupa Konseyi üyesi 26 devletin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin görüşlerini benimsediğini iddia ederek, kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi adına arşivlerini açma konusunda ise Türkiye’nin tam bir reddediş içerisinde olduğunu savundu.

Habere göre AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas’ın, "kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinde ABD ve diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerinin rollerinin ne olabileceği" şeklindeki bir soruya ise Kombos, her iki zeminde de birçok çalışma gerçekleştirildiği ve kayıp yakınlarının ABD ziyaretinin programlandığı yanıtını verdi.

Gazete, kayıp yakınları örgütlerinin ise toplantıda, kayıplar konusunda daha fazla şey yapılmasını istediklerini, KKTC’deki kayıp mezarlarının yerlerinin değiştirilmesi konusuna değindiklerini ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yönelik finansmanın arttırılması gerektiğine vurgu yaptıklarını da aktardı.