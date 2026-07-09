Hür-İş Genel Sekreteri ve işçi temsilcisi Ali Yeltekin, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak toplantıda belirleneceğini söyledi. Yeltekin, mevcut asgari ücrette yüzde 3,27’lik kayıp oluştuğunu savunarak, bu kaybın telafi edilmesini istediklerini vurguladı.

Yeltekin, komisyonun 16 Temmuz Perşembe günü yeniden toplanacağını ifade ederek, asgari ücretin bu toplantıda netleşeceğini söyledi.

Yeltekin, asgari ücret belirlendikten sonra tavsiye kararı, Resmi Gazete’de yayımlanma ve itiraz süreci bulunduğunu hatırlattı.

Bu nedenle kararın gecikmemesi gerektiğini kaydeden Yeltekin, çalışanların maaşlarını zamanında alabilmesi için sürecin hızlı tamamlanmasının önem taşıdığını belirtti.

Toplantıda taraflara yaklaşık 30 sayfalık ekonomik veri sunulduğunu aktaran Yeltekin, şu aşamada herhangi bir rakam telaffuz etmenin doğru olmayacağını söyledi.

İstatistik Kurumu’nun fiyat endeksleri, hane halkı verileri ve diğer ekonomik göstergeler üzerinde çalışma yapacaklarını belirten Yeltekin, “16 Temmuz’da rakam netleşecek” dedi.

Geçen asgari ücret döneminden bu yana çalışanların alım gücünde yüzde 3,27’lik kayıp oluştuğunu savunan Yeltekin, yeni ücret belirlenirken bu farkın dikkate alınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Yeltekin, hükümetin daha önce verdiği 6 bin TL’lik desteğin maaş artışı değil teşvik niteliğinde olduğunu belirterek, bunun asgari ücret hesabına dahil edilemeyeceğini söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda devletin “denge unsuru” olarak görülmesini doğru bulmadığını dile getiren Yeltekin, hükümetin çalışanlardan yana tavır alması gerektiğini savundu.

Yeltekin, “Devlet bir taraftır. İşçiden yana mı, işverenden yana mı duracağına karar vermelidir. Asgari ücretlinin yüzünün gülmesi için hükümetin çalışanlardan yana tavır alması gerekir” ifadelerini kullandı.