Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından açıklama yapan işveren temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci, son dört yılda asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini savundu. Bahçeci, yüksek oranlı yeni bir artışın üretim maliyetleri, istihdam ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Bahçeci, son dört yıllık dönemde asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, bu süreçte çalışanların reel gelirlerinde önemli iyileşmeler yaşandığını ve asgari ücretlinin satın alma gücünün arttığını savundu.

Yılın ilk altı ayında enflasyon hızında önceki dönemlere göre ciddi bir yavaşlama görüldüğünü belirten Bahçeci, bu kazanımın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Mevcut ekonomik koşullarda yapılacak yüksek oranlı bir asgari ücret artışının sağlayacağı faydanın sınırlı kalabileceğini ifade eden Bahçeci, buna karşılık üretim maliyetleri, fiyatlar genel seviyesi, istihdam, kamu maliyesi ve işletmeler üzerindeki baskının artabileceğini kaydetti.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bahçeci, yatırımların sürmesi ve istihdamın korunmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Bahçeci, asgari ücrette yapılacak her değişikliğin yalnızca maaşları değil, harçları, idari para cezalarını ve birçok kamu yükümlülüğünü de doğrudan etkilediğini hatırlattı.

Kısa vadeli ücret artışları yerine verimlilik esasına dayalı, sektörlerin farklı dinamiklerini dikkate alan yeni bir ücretlendirme sisteminin oluşturulması gerektiğini söyleyen Bahçeci, Asgari Ücret Saptama Komisyonu bünyesinde yapısal çalışmaların başlatılmasını desteklediklerini ifade etti.

Hükümetin herhangi bir tarafın yanında yer alması gerektiğine inanmadığını belirten Bahçeci, doğru politikanın çalışanların yaşam standartlarını koruyan, işverenlerin de faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan dengeli bir ekonomik yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Bahçeci, son dört yılda asgari ücrette reel anlamda ciddi kazanımlar sağlandığını savunarak, asıl hedeflerinin bu kazanımların sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.