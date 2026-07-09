Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için dün ikinci kez toplandı, ikinci toplantı da sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantı 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

İstatistik Kurumu'nun ilgili verilerinin taraflara iletildiği ikinci toplantıda rakamın konuşulmadığı açıklandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından taraflar açıklamalarda bulundu. Komisyonda UBP-DP-YDP Hükümeti'ni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin bir sonraki toplantıda belli olacağını açıklayarak, "Gönül arzu eder ki karar oy birliğiyle alınsın" dedi.

Hükümet olarak çalışanı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini kaydeden Hasipoğlu, işverenin de ayakta kalabilmesi ve üretimini devam ettirebilmesi için teşviklerin devam ettiğini belirtti.

Hasipoğlu, sürdürülebilir bir çalışma hayatı oluşturmak amacında olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında bir denge kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 30 Haziran Salı günü gerçekleştirmişti.

En son 9 Ocak’ta bir araya gelen Komisyon 1 Ocak’tan itibaren yürürlükte olacak şekilde asgari ücreti brüt 60 bin 618, net 52 bin 738 TL olarak belirlemişti.