Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa’da geçtiğimiz Pazar sabaha yakın feci şekilde darp edilerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’ın Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Ahmet Tan’ın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Olayla ilgili dördüncü 18 yaşındaki şüpheli de önceki gün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında yedi gün tutukluluk kararı verildi.

Dördüncü zanlının İsveç pasaportlu ve Şili kökenli olduğu, pazartesi günü öğleden sonra ülkeden ayrılmak üzereyken Larnaka Havalimanı’nda yakalandığı bildirildi.

YUMRUĞU ATAN KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ

Reporter ve Philenews’in aktardığı bilgilere göre, polis saldırı anına ilişkin görüntüler ve tanık ifadeleri üzerinden Ahmet Tan’a yumruk atan kişiyi teşhis etti.

Haberlere göre görüntülerde Tan’ın Ayia Napa’daki tanınmış bir gece kulübünün dışında dört gençle tartıştığı, ardından yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarptığı görülüyor.

Güney basını, Tan’a yumruk atan kişinin dosya mahkemeye taşındığında diğer üç zanlıya göre daha ağır suçlamalarla karşılaşmasının beklendiğini yazdı.

DÖRT ZANLI DA İSVEÇ PASAPORTLU

İlk üç zanlı pazartesi günü mahkemeye çıkarılmış ve haklarında sekiz gün tutukluluk kararı verilmişti. Üç zanlının İsveç pasaportu taşıdığı; Şili, Arnavutluk ve Irak kökenli oldukları bildirildi.

Dördüncü zanlının da yakalanmasıyla birlikte dosyada tutuklu sayısı dörde yükseldi. İsveç basını Aftonbladet de İsveç Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Kıbrıs’ta dört İsveç vatandaşının gözaltında olduğunu doğruladı.

Polis kaynaklarına göre Ahmet Tan, pazar sabahı saat 05.00 sıralarında Ayia Napa’da bir arkadaşıyla birlikteydi. İkilinin ayrılmasının ardından Tan ile gençler arasında, nedeni henüz soruşturulan bir tartışma yaşandı.

Saldırı, Ayia Napa’daki Agias Mavris Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, saat 06.00 sıralarında aldığı ihbar üzerine olay yerine gittiğinde Tan’ı ağır yaralı halde buldu.

HİÇBİR IRKÇI UNSUR YOK

Öte yandan Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, 47 yaşındaki Ahmet Tan isimli Kıbrıslı Türkün hafta sonu Ayia Napa’da bir grup gencin saldırısına uğraması ve darp edilmesi olayında “Hiçbir ırkçı unsur olmadığını” söyledi.

Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, saldırının İsveç pasaportlu bir grup turist tarafından yapıldığını, bu nedenle saldırının arkasında "Ulusal, ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmadığını” söyledi.

Saldırıyı kınadıklarını ve olayla ilgili İsveç pasaportlu dört gencin tutuklandığını hatırlatan Letimbiotis, “Açıklamalar veya imalar Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamasını baltalamamalıdır” ifadesini kullandı.