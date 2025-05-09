Kayıp şehit Ayşe Ramadan, bugün düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

51 yıl önce, 1974'te şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Poli, Baf'ta yaptığı kazılarda bulunarak kimlik tespiti yapılan Ramadan için bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri tören düzenlenecek.

Konuşma, cenaze namazının kılınması, saygı duruşuyla saygı atışı ve tabutun sarılı olduğu bayrağın aileye tesliminden sonra Ayşe Ramadan Ortaköy Şehitliği’ne defnedilecek.

Ayşe Ramadan, şehit edildiğinde 25 yaşındaydı.