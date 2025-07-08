Alithia gazetesi: “Hepsini Bulamayacaklar – KŞK Üyesi Leonidas Pandekidis’in Kabulü” başlıkları altında verdiği haberinde, KŞK üyelerinin dün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, KŞK’nın çalışmalarına devam edeceği taahhüdünde bulunduklarını yazdı.
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Haberde, KŞK üyelerinin açıklamalarına da yer verildi.
Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “KŞK’dan Mayıs Başına Kadar 1.704 Naaş Çıkarma” başlığı altında aktardı.