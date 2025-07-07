Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 2025-2030 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik planını tanıttı ve bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ara bölgede Ledra Palas Otel’de düzenlenen ve diplomatik misyon şefleri, ilgili örgüt temsilcileri, kayıp şahısların aileleri ile basın mensuplarının katıldığı etkinlik Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üçüncü üyesi Pierre Gentile’ın sunumuyla başladı. Sunumun ardından, KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ile Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides ve diğer birim yetkilileri katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlikte ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi de yer aldı.

- “Ana hedefimiz, süreci hızlandırarak olabildiğince çok ailenin acısını hafifletmek”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üçüncü üyesi Pierre Gentile, komitenin 2025-2030 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik planı kapsamında yaptığı sunumda, gelecek döneme ilişkin vizyonlarının, tüm çalışma alanlarında verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmak olduğunu söyledi. Gentile, projeyi hızlandırarak olabildiğince çok ailenin acısını hafifletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gentile, komitenin son 20 yılda iki toplumlu ekiplerle kazı çalışmalarına başlamasının ardından, Kıbrıs’taki kayıp şahısların kalıntılarının bulunması ve kimliklerinin tespit edilmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Gentile, önceki stratejide geliştirilen kuyu kazıları gibi yeni araştırma metotlarının yeni stratejiye temel oluşturduğunu ifade etti.

Pierre Gentile, gömü yerlerinin kesin olmaması, kalıntıların yerlerinin değiştirilmesi, karmaşık gömü şekilleri, ekiplerin güvenlik riskleri, tanımlanamayan kalıntılar ve sürdürülebilir finans konularının hâlen sorun teşkil ettiğini belirtti.

-Stratejik hedefler..

Pierre Gentile, stratejik hedefleri şu şekilde sıraladı:

“Araştırmalardaki odağı koruyarak KŞK’nın arşiv araştırma projesindeki kaynaklarını kullanmak; gömü yerlerinin tespitinde başarı oranını artırmak; işlemlerin doğruluğunu ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için yapay zeka gibi yeni teknolojilerden faydalanmak; kazı kapasitesini artırarak yeni yöntemlerle çözülmemiş vakaları aydınlatmak; genel operasyonel maliyetleri azaltmak; ailelere verilen desteği artırmak; iki toplumlu ekipleri geliştirmek; Komite’nin veri tabanını tamamlayarak işlevsel hale getirmek ve sürdürülebilir finansmanı güvence altına almak.”

- Müftüzade: “Bizim görevimiz sadece kalıntıları bulmak ve sevdiklerine teslim etmek”

Sunumun ardından kısa bir konuşma yapan KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, komitenin yürüttüğü çalışmanın zorluk ve hassasiyetine işaret ederek, yaptıkları işi kayıp şahısların ailelerinin kalplerine dokunan kutsal bir görev olarak gördüklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Bazı çevrelerce konunun siyasallaştırılmasına karşı olduklarını, bunun ilerlemeyi engelleyeceğini belirten Müftüzade, “Bizim görevimiz kayıp şahısların kalıntılarını bulmak ve onları sevdiklerine teslim etmektir.” dedi.

Komitenin çalışmalarıyla toplumlar arasında güven inşa edilmesine ve adadaki uzlaşı sürecine katkıda bulunduklarını ifade eden Müftüzade, birçok kazı çalışmasında istedikleri sonuca ulaşamadıklarını ancak umutlarını kaybetmeden çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Müftüzade, komitenin iki üyesinin de sahadaki çalışmalara daha yoğun katılımıyla yeni kalıntıların bulunmasına çok yakın olunduğuna inandığını söyledi.

Hakkı Müftüzade’nin konuşmasının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

- Pantelides: “Listemizdeki son kayıp kişinin akıbeti belli olana kadar devam edeceğiz”

Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pantelides de, kayıp şahısların aranmasının daha kaç yıl süreceği sorusu üzerine, “Listemizdeki son kayıp kişinin akıbeti belli olana kadar devam edeceğiz.” yanıtını verdi.

İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolan pilotlarını hâlâ arayan ülkeler olduğunu hatırlatan Pantelides, olayın üzerinden uzun yıllar geçmiş olması ve gömü yerlerindeki tahribatlar nedeniyle kayıpların bulunmasının zorlaştığı ancak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kayıp şahısların nerede olabileceğine ilişkin kendilerine hâlâ bilgi geldiğini belirten Pantelides, ayrıca arşivlerin tarandığını ve görgü tanıklarına ulaşılmaya çalışıldığını kaydetti. Pantelides, kendilerine bilgi veren kişilerin kimliklerini gizli tuttuklarını ve iletilen tüm güvenilir bilgileri araştırdıklarını vurguladı.

- “Üzerinde çalıştığımız ve yaklaştığımıza inandığımız yerler var… Rakamlar artabilir”

Müftüzade ise, yeni teknolojilerden dolayı daha önce çözülemeyen vakaların çözülebileceği konusunda umutlu olduklarını söyledi. Hâlen çözülmemiş bazı büyük vakalar olduğunu belirten Müftüzade, son yıllarda sayılarda düşüş yaşanmasına rağmen, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve gitgide yaklaştıklarına inandıkları bazı toplu mezarlar bulunduğunu ifade etti.

Askeri bölgelerdeki kazılarla ilgili soruyu yanıtında, Kuzey Kıbrıs’taki kazı çalışmalarına ilişkin olarak askerle bir anlaşma yapıldığını söyleyen Müfützade, bu anlaşma çerçevesinde bir yıl içinde on kazı yapılabildiğini hatırlattı.

Soruların cevaplanmasının ardından katılımcılar, komitenin çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.