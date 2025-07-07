Merkezi İhale Komisyonu’nun açtığı ihale kapsamında meslek liselerinde okuyan 585 öğrencinin staj dönemlerini kapsayan ferdi kaza sigortalaları için, ihaleyi kazanan Alfa Sigorta, bakanlığa bu poliçe kapsamında toplam 2 bin 200 TL ücret faturalandırdı.

Alfa Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, her yıl çıkılan ihaleye bu yıl da katılarak ihalenin kendilerine kaldığı ve yaz döneminde staj yapacak 585 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği teminat değerlerinde toplamda 2 bin 200 TL’ye sigortalandı.

Konuyla ilgili basının yanlış bilgilendirildiği ve yapılan haberlerle toplumda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Alfa Sigorta yetkilileri, toplam sigorta rakamı öğrenci başınaymış gibi yansıtılmasından dolayı ciddi bir hata yapıldığı belirtildi.

Son zamanlarında Alfa Sigorta’ya karşı gerçeğe dayandırılmayan haberlerin devam etmesinden duydukları rahatsızlığı ifade eden Alfa Sigorta yetkilileri, “Maalesef yanlış ya da eksik bilgilerle şirketimizin aleyhindeki haberlerle toplumda olumsuz bir algı olşturma çabalarını üzüntüyle izliyoruz. Halbuki 24 saat her türlü soruya yanıt verebilecek olan şirket yetkililerimize ulaşılabileceğini ve doğru bilginin temin edilebileceğini bildirmek isteriz. Böylelikle kamuoyu doğru bilgiye ulaşmış olur”

İşte, açıklamanın tam metni

Bazı basın yayın organlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek lisesi stajyer öğrencilerinin sigortalanması ve ihale sürecine ilişkin gerçeğe aykırı iddialar içeren haberler yayınlandığına dikkat çeken Alfa Sigorta Co. Ltd kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve iddialara açıklık getirmek amacıyla yaptığı açıklama şöyle:

Devletin sigorta ihtiyaçlarına yönelik ihale süreçleri, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından açık ihale usulüyle ve tüm sigorta şirketlerinin katılımına açık bir şekilde yürütülmektedir. Merkezi İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen bu ihaleler, şeffaf ve rekabetçi bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Bu doğrultuda 01.02.2025-01.02.2026 dönemini kapsayan sigorta işleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Bahse konu ihale kapsamında olan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki meslek lisesi öğrencilerinin staj döneminde sigortalanmasına ilişkin süreç de bu usullere uygun olarak tamamlanmış ve 585 öğrencinin sigorta poliçeleri yapılmıştır.





Konuyla ilgili basının yanlış bilgilendirildiği ve yapılan haberlerle toplumda olumsuz bir algı oluştuğunu üzülerek takip ediyoruz. İş bu haberlerde toplam sigorta rakamı öğrenci başınaymış gibi yansıtılmasından dolayı ciddi bir hata yapıldığını görmekteyiz. Konu haberlerde bahsedilen 2.200TL poliçe pirimi öğrenci başına değil toplamda 585 öğrencinin sigortalanması için verilen toplam fiyattır.

Söz konusu poliçelerdeki teminat limitleri ve türleri ilgili Bakanlıklar ya da kurumlar tarafından belirlenerek talep oluşturulmakta, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından onaylanan talepler şirketimize iletilmektedir. Şirketimizin bu sürece herhangi bir etkisi yada müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.

Şirketimiz Devlet ihaleleri kapsamındaki şartnamelere, sözleşmelere ve sigortacılık genel şartlarına dün olduğu gibi bugünde uygun hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Bu bağlamda halkımızın yanlış bilgilendirilmemesi adına şirketimiz ile ilgili veya sigortacılığa ilişkin teknik konularda yöneticilerimizinin bilgi ve belge paylaşmaya hazır olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.