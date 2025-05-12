İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklâl Marşıyla başlayacak.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından şehit Hasan Durmuş’un torunu Durmuş Esentan konuşma yapacak.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu’nun konuşmasının ardından Şehit İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ayşe Herbsoy şiir okuyacak.

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ve İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması izleyecek.

Ardından, Kayıp Otobüs Şehitleri anısına dua okunmasıyla tören sona erecek.