Fileleftheros halkın gündelik hayatıyla doğrudan ilintili siyasi karşı atak başlattığını yazdığı Hristodulidis’in dün öğleden sonra Lefkoşa Rum Genel hastanesi Hızlı Takip Kliniği’ni ziyaret ettiğini, bu kliniklerin bütün kazalarda faaliyete geçeceğini söyledi. Hristodulidis Anneler Günü dolayısıyla “TümKıbrıs Çok Çocuklu Aileler /POP) tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı.

Gazete Hristodulidids’in en önemli ilanın, diplomatik başarısının pratik sonucu ve seçim vaatlerini yerine getirme olarak Güney Kıbrıs’ın 2026’da Schengen Bölgesi’ne katılacağı ilanı olduğunu yazdı.

Elektrik enerjisi fiyatlarına Rum Elektrik İdaresi (AİK) tarafından getirilmek istenilen yüzde 9’luk zammını müdahale ederek engellediğini de söyleyen Hristodulidis doğurganlıktaki düşüşe cevap ve orta sınıfa mali destek için halen verilmekte olan çocuk ödeneğinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’taki doğurganlık oranının bugün yüzde 1,3-1,4’lerde olduğunu ancak nüfusun her 25 yılda yenilenebilmesi için bu oranın yüzde 2,5’e çıkarılması gerektiğini kaydederek “26 aylık iktidarında uygulamaya giren politikalarından, çok çocuklu ailelerle ilgili olanlarının; demografi sorunu, ekonomi ve ülke güvenliğiyle ilgili olduğunu” kaydetti.