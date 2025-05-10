1938 yılında Tokyo'da düzenlenecek "Japonya Büyük Uluslararası Fuarı" için satışa sunulan biletler, savaşın patlak vermesiyle birlikte geçerliliğini yitirmişti. Ancak Osaka'da nisan ayında başlayan ve ekim ortasına kadar sürecek olan Expo 2025, 1940 tarihli bu biletlerin sembolik olarak geçerli sayılmasına izin verdi.

Organizatörler, internetten 85 yıllık bilet alan 25 yaşındaki Fumiya Takenawa'ya bu bilet karşılığında iki adet günlük giriş kartı vererek jest yaptı. gencin biletle çekilmiş fotoğrafı fuarın resmi hesaplarında da paylaşıldı.

Tokyo'da yaşayan ancak Osaka'daki ailesini ziyarete gelen Takenawa fuara olan ilgisini, "Expo'ya dair eski nesneleri toplamayı çok seviyorum. Bu bileti mart ayında internetten bulunca kaçırmak istemedim" ifadeleriyle anlattı...