Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve birçok cana mal olan Grand İsias Oteli davasının duruşmasında mağdur ailelerin isyanı yankılandı.

İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında, enkaz altında evlatlarını kaybeden aileler duygularını gözyaşları ve isyanla dile getirdi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıkların karşısında adalet talebini bir kez daha haykırdı.

İsias’ta hayatını kaybeden Selin Karakaya’nın annesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duruşma salonunda yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu:

“Selin Karakaya’nın annesiyim. Bu kahrolası topraklarda ve evimde gözümü açtığımda kızımı uyandırmak istiyorum. Selin tek yavrumdu. Buradaki basiretsiz insanlar çocuklarımızı öldürdüler. Attıkları her imza ile bu adaletsizliğe göz yumdular. Katilsiniz, hapislerde çürüyün. Tek bir gün mutlu olmayın, çocuklarımızı çaldınız!”

Ruşen Karakaya’nın ardından söz alan Selin Karakaya’nın halası Senen Karakaya da öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

“Selin’in halasıyım. Canımızı ciğerimizi söktüler. Ölene kadar, son nefesime kadar çocuğumuzun hakkını arayacağız.”

BABA KARAKAYA: “DÖRT KİŞİLİK BİR EKİP ÖLÜM BELGELERİNİ İMZALADI”

İsias Otel’deki felakette kızı Selin’i kaybeden acılı baba Enver Karakaya da, dünkü davadaki konuşmasında otel yönetimini ve imza mekanizmasını eleştirdi:

"Dört kişilik bir ekip ölüm belgelerini imzaladı. İki daktilocu ve bir öğretmen önüne geleni imzalayan dörtlü pişpirik ekibi gibi önüne geleni imzalamışlar. Bugün hiç suçları ve bilgileri olmadığını söyleyip susuyorlar. Hayali bir birim, hayali bir teknik ekip... Onlar hazırlıyor, biri imzalıyor. Makine gibi. Belediye başkan yardımcısı çıkıp susuyor. Herkes susunca suç bize kalıyor. Ama biz susmayacağız” dedi.