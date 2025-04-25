Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada, 1993 yılında otelin ilk yapı ruhsatında imzası bulunan dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül savunmasını yaptı.

İsias davasında 1993 ruhsatında İmar Müdürü olan sanık Yusuf Gül, mimar olduğunu söyledi.

Kendisini avukatsız savunan Yusuf Gül, 1992-1994 yılları arasında sözleşmeli imar müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde birçok ruhsat ve evraka imza attığını söyledi. Grand İsias Otel'in de içinde bulunduğu Hoca Ömer Mahallesi'nde yapılan yapıya ilişkin statik projelerin 1975 Deprem Yönetmeliği’ne ve o dönem Adıyaman’ın 4. derece deprem bölgesi olmasına göre hazırlandığını belirtti.

"Ruhsat bana sunuldu, belgeleri doğru kabul ederek, imar yönetmeliği kapsamında onayladım" diyen Gül, mimar olduğunu ve statik hesapları yapma ya da kontrol etme yetkisi bulunmadığını vurguladı. 1994 yılında görevinden ayrıldığını ve İzmir’e taşındığını da sözlerine ekledi.

Gül, 2011 yılında Adıyaman’ın 2. derece deprem bölgesi olarak yeniden sınıflandırıldığını hatırlatarak, bu değişikliğin ardından binanın kullanım amacının da değiştiğini ve performans analizi yapılmamasının binanın yıkılmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Gül, “2016 yılında binaya kaçak kat eklendi, bina 10 kata çıkarıldı, temele aşırı yüklenme yapıldı. Tüm bunlar yıkıma paydaşlık etti. Ancak bu eylemlerin hiçbirinde yer almadım,” diyerek suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti.

Gül ayrıca, bilirkişi raporundaki ifadeleri doğru bulduğunu ve performans analizi yapılmadan verilen ikinci ruhsatın da hatalı olduğunu belirtti.

Gül, binaya ilk önce konut ruhsatı almak için başvurulduğunu anlatarak, yapı ruhsatı için eksiksiz belgeler sunulduğunu söyledi.

O dönem yürürlükteki mevzuat göre belgelerin tamamlanarak kendilerine sunulduğunu ve binanın yapı ruhsatını 1993 yılında imzaladığını anlatan Gül, statik hesapları inceleyebilecek bilgi yetkinliği ve yetkisi olmadığını anlattı.

1994’te belediyeden ayrıldığını anlatan Gül, ikinci ruhsatın ikinci derece deprem bölgesi ilan edildiğini ve deprem yönetmeliği çerçevesinde kullanım amacı dikkate alınarak binanın performans analizinin yapılması ve güçlendirme projesi yapılmamasının binanın yıkılmasına neden olduğunu kaydetti.

Binaya bir kaçak kat ilave edilmesinin binanın yıkılmasını sağladığını belirten Gül, hakkında bulunan sorumluluk suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Avukat Mehmet Eren Turan, “1993 yılında ruhsatı onaylayan kişisiniz. Ruhsata uygun verdiğiniz yapıyı nasıl denetliyordunuz.” Diye sordu.

Gül, inşaatta gidip kendilerinin denetleme imkanı olmadığını sadece raporlara göre ruhsat verdiklerini kaydetti.

Mahkemeden, bundan sonraki duruşmalara katılmama talebinde bulunan Gül’ün bu talebi kabul edildi.