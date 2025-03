Süt İmalatçıları Birliği'nin (SÜİB) süt ve süt ürünlerine yüzde 10’luk indirim kararı sonrası bir indirim açıklaması da Kasaplar Birliği'nden geldi.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Ramazan Ayı süresince dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya yazılı açıklamasında, "Her geçen gün kasabın yolunu unutan insan sayısı artıyor.” dedi ve et tüketimine yardımcı olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Girdi fiyatlarının gün geçtikçe arttığını, üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıdığını belirten Şenkaya, bunun sebebinin, ekonomiyi krize sokan, enflasyon ve pahalılık olduğunu söyledi.

Ramazan Ayı’nın, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Kasaplar Birliği Başkanı, “Ramazan boyunca, özellikle et gibi temel bir gıda ürününe ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımızı göz önünde bulundurarak, et ve et ürünlerinde %10’luk bir indirim uygulamaya karar verdik. Dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde geçerli olacak bu indirimle, halkımıza daha ulaşılabilir fiyatlarla kaliteli et sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şenkaya, Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği olarak işletmelerinin daha fazla indirim yapma arzusunda olduklarını ancak ekonomik koşulların ve maliyetlerin buna ne kadar imkan tanıyacağı konusunda temkinli olduklarını belirtti. “Bütün kasaplarımız bu zorlu süreçte vatandaşımıza daha uygun fiyatlarla et sunabilmek adına gayret gösteriyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, maliyet artışları göz önünde bulundurulduğunda, daha fazla indirim yapmak daha da zor hale geliyor” dedi.