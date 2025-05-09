Kasaplar Birliği ile Hayvancılar Birliği, ekonomik koşulları ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak canlı hayvan fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı. Her iki birlik, halkın uygun fiyata kaliteli ve yerli et tüketebilmesini sağlamak amacıyla ortak hareket edecek.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt’ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, canlı hayvan fiyatları belirlendi. Alınan karara göre fiyatlar her ay değerlendirilecek ve gerektiğinde güncellenecek. Açıklamada, yerli üretimin ve kasap esnafının desteklenmesinin yanı sıra ekonomiye katkı sağlamanın da hedeflendiği vurgulandı. Birliklerin iş birliğiyle hem üretici hem de tüketici korunmuş olacak.

Canlı Hayvan Fiyatları Şu Şekilde Belirlendi:

• Tosun: 200 TL/kg

• İnek: 140 TL/kg

• Düve: 170 TL/kg

• Kuzu: 300 TL/kg

• Oğlak: 290 TL/kg

• Besli: 180 TL/kg