Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, “Biz her zaman temastan yana olduk. Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir siyaset geliştirmeye çalıştık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Selimiye Camisi’nin kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldığına, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin, yeni Cumhuriyet Meclisi binasının açılışının yapıldığına ve pek çok faaliyet için alanlar yapıldığına işaret etti.

Tatar, “Tüm bunlar geleceğimiz için yatırımdır. Bu dönemde yapılanlar KKTC’ye yatırımdır, bizim özgürlüğümüzün ifadesidir” dedi.

Ticaret konusunda; pandemi, 6 Şubat depreminin yarattığı olumsuzluklar ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen rakamların yıllık ithalatın 3 milyon doları aştığını gösterdiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sıkıntılar olabilir ama burası Mavi Vatan’ın kalbi, stratejik değeriyle buranın cazibesini arttırmak gerekiyor. Farklı ekonomik düşüncelerle öngörülebilirlik ile yatırımcıları cesaretlendirmenin yanında mega projeler de son derece önemlidir” diye konuştu.

Teknofest 2025’in ülkede gerçekleştiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 225 bin ziyaretçinin katıldığı büyük bir teknoloji festivali yapıldığını ve KKTC’de artık bilişim anlamında dönüşümlerin yaşanabileceğini belirtti.

“Gelecekte KKTC ekonomisinin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Mevcut potansiyeli girişimci ruhuyla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ticaretle ilgilenen özellikle genç kuşağın dünyaya açıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Rum zihniyetindeki samimiyetsizliğe" dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin yeni bir atmosferden bahsederek yapıcı olmak gerektiğini dile getirip, şu anda ortak zemin olmamasına rağmen her iki tarafın ortak faydasına olabilecek iş birliği projelerine işaret ederken, Rum liderliğinin kapılar konusunda koridor kapı önerilerinde diretmesinin samimiyetsizlik olduğunu, bunu Rum lidere de söylediğini belirtti.

İyi niyet, temas ve diyaloğun önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz her zaman temastan yana olduk. Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir siyaset geliştirmeye çalıştık” diye konuştu.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet konusunda çare olarak kabul edildiği gerçeği ortadayken, kuzeydeki otoritenin nizamına bağlı olarak iyi niyetle yatırım yapanların tutuklanmasının ikiyüzlü bir siyaset olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum liderliğinin yapmaya çalıştıkları, Kıbrıs Türklerinin yolundan vazgeçmesini sağlamayacaktır. Biz, iki devletli siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Rum liderliğinin yaptıkları Kıbrıs Türk halkını daha da kenetleyecektir” dedi.