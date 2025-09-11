Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı yapılacak altıncı ayak yarışlarıyla tamamlanıyor. Sezonun final yarışları Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek.

13 Eylül Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 16.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. 17.30’da yapılacak sıralama turlarının ardından 18.30’da ilk ayak yarışları başlayacak. 20.00’den itibaren ise final yarışları yapılarak sezon tamamlanacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi 21.00’de yapılacak ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışları, Cemsa Sporting Center’de 1,400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 16.30

Sıralama Turları: 17.30

1.Ayak Yarışları: 18.30

2.Ayak Yarışları: 20.00

Rookie Show (4-6 Yaş): 21.00

Ödül Töreni: 22.00