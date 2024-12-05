Karşıyaka ve Bafra’da dün meydana gelen iki ayrı yangında maddi zarar oluştu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 12.30’da Karşıyaka’da Şafak Sokak’ta, bir evin mutfağında, muhtemelen fırın rezistansının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, konu fırın ve muhtelif mutfak eşyaları yandı.

- Elektrik hatları kısa devre yaptı, yangın çıktı

Bafra’da ise bir hotelin alt geçit koridorunda, saat 03.30’da muhtemelen elektrik hatlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, konu yerde bulunan toplam 25 plastik şezlong ile 15 deniz şemsiyesi yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.