Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan haberlere göre uzun yıllardır bölge halkının talep ettiği bölgeye tam teşekkülü bir devlet hastanesi yapımı için dün itibariyle çalışmaların başladığı bildirildi.

Bize ulaşan bölgeden bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 8 yıl önce o zamanın hükümeti tarafından kararı alınan Karpaz bölgesine bir devlet hastanesi yapımı ile ilgili projenin hayata geçmesi adına dün çalışmaların başladığını belirttiler.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi sınırları içindeki Pamuklu köyü yakınlarındaki araziye yapılması planlanan yeni hastane için ihaleyi alan şirketin burada çalışmalara başladığını söyleyen bölge sakinleri “Nihayet yıllardır beklediğimiz çalışmalar başladı. Karpaz’dan Gazimağusa’ya hasta taşımak zorunda kalmayacağımız bir hastane olur inşallah” diyerek en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiler.