Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ne zaman kadınlar sokağa inerse, öne geçerse, o iş orada bitti demektir” dedi. Tufan Erhürman, “Burada UBP’ye DP’ye, YDP’ye, TDP’ye, HP’ye, CTP’ye geçmişte oy vermiş, onlarla birlikte olmuş birçok arkadaşımı görüyorum. Lider kadınlar burada, emekçi kadınlar burada, girişimci kadınlar burada. Bütün rozetleri kaldırdık; hepimizin kalbi çocuklarımız, torunlarımız için atıyor” dedi.

Bu ülkede kimsenin, çocuklarımızın onuruyla oynayamayacağının altını çizen Erhürman, “Bu ülkede her çocuk, ülkesiyle gurur duyacak. Ne buldularsa dağıttılar ama beş yıldır görevde olan bir kişi var. Normal şartlarda beş yıl görev yaptıktan sonra “Ben bu ülkeye o kadar şey “kazandırdım” ki zaten bu seçimi kazanırım” diyebilmesi gerekirdi. Ama demek ki “kazandırdıklarınız” yetmedi, başka yollarla seçim kazanmak için yola çıktınız” dedi. “Hiç endişelenmeyin, yüreğiniz ferah olsun. Karar verildi. Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor. Bu dönem sona eriyor, bunu herkes gördü. Kimse endişe etmesin; hak eden hakkını alacak, ama kimseye seçim rüşveti gibi verilerek değil” diyen Erhürman, değişim kararının verildiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Sözümüzdür, yeminimizdir: Çocuklarımızın göç etmek istemeyeceği, insan onuruna yaraşır bir hayatı bu ülkede hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

“TATAR SEÇİMDEN KORKTU”

Öte yandan Erhürman, seçim yasakları öncesinde verilen ve büyük tepki gören T izinlerinin dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimleri üzerine durdurulduğu yönündeki haberlere karşı açıklama yaptı.

Erhürman sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Seçim yasaklarının devreye girmesine ramak kala elde ne var ne yoksa dağıtma kararları vardı ya hani!

Gelişmeler üzerine Sn. Tatar devreye girmiş ve toplumsal barışı zedeleyeceğini belirterek hükumete çağrı yapmış. Hükumetle Sn. Tatar, bu tartışmalı kararların uygulamadan kaldırılması konusunda mutabakata varmışlar!

Sn. Tatar bu kararlar alınırken bunlardan habersiz miydi yani? Buna mı inanalım?

Seçim yasaklarına ramak kala alınan kararlar seçim için alındı. Bunu da, bu kararlardan Sn. Tatar’ın haberdar olduğunu da herkes biliyor.

Tepki alındığı, kaş yapacağım derken göz çıkarıldığı görülünce seçim için kaldırılıyor. Bunu da herkes biliyor.

Sn. Tatar, toplumsal barışın zedelenmesinden falan değil, hamle ters tepince seçimden korktu. Bunu tahmin etmek için allame olmak gerekmiyor.

İçeride liderlik 5 yıldır yok. Son iki ay kala malum sebeplerle liderlik yapılıyormuş gibi bir senaryo yazılınca iş iyice trajikomik bir hal alıyor.

Bu arada biz ne demiştik?

“Cumhurbaşkanı’nın içeride de liderlik etmesi, hükumetle diyalog kurması ve yanlış kararların ortadan kaldırılması, doğru kararların alınması için ön ayak olması gerekir”.

Ne duymuştuk? “Bu ülkede Başkanlık Sistemi mi var, Cumhurbaşkanı bu konularla ilgilenmez!”

Şimdi senaryo gereği de olsa ilgilenmeye mi başladı? Sistem mi değişti? Başkanlık sistemine mi geçtik?

Biz soralım ve söyleyelim o zaman; Cumhurbaşkanlığı senaryo gereği de olsa içeride bunları yapabiliyorsaydı, 5 yıldır akıllar neredeydi peki?

Bakalım iki ay içinde daha ne sürpriz yumurtalar, ne “copypaste”ler görecek bu toplum!

Tavsiyem, bu oyunlarla uğraşanların bu halkın zeka düzeyiyle ilgili tahminlerini gözden geçirmeleridir.”