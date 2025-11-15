Çinli bir fenomen, sporla istediği vücuda ulaşamayınca çareyi son derece sıra dışı ve pahalı bir yöntemde buldu. Moda ve güzellik içerikleriyle bilinen Andy Hao Tienan, yaklaşık 560 bin dolar (yaklaşık 23.7 milyon TL) harcayarak yüzlerce hyalüronik asit enjeksiyonuyla kendine yapay "8'li baklava" karın kası yaptırdı.

Hao, yalnızca geçen ay 562 bin dolar (yaklaşık 23.7 milyon TL) ödeyerek omuz, köprücük kemiği, göğüs ve karın bölgesine toplam 40 yeni enjeksiyon yaptırdı.

Enjeksiyonların ardından Hao, esprili bir dille "Kaslar korkaklarda büyümez. Ama bu enjeksiyonlardan sonra kesinlikle korkak değilim" dedi.

Fenomen, yapay baklava kaslarının 3 yıl boyunca bozulmadan kalması halinde Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı planlıyor.

Uzmanlar ise Hao'nun bu tehlikeli girişimi konusunda oldukça endişeli. Doktorlara göre bu kadar yoğun enjeksiyonlar:

- kemik erozyonu,

- damar tıkanıklığı ve doku nekrozu,

- kas güçsüzlüğü,

- dolgunluk maddelerinin yer değiştirmesi

gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak Hao geri adım atmaya niyetli değil.

Andy Hao Tienan, bu yapay karın kası projesinin Çin'de bir ilk olduğunu savunuyor.