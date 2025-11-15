Sanat dünyasında tartışma yaratan olay, Tayvan'ın Taipei kenti yakınlarındaki Keelung Sanat Müzesi'nde meydana geldi.

Müzenin "We Are Me" adlı sergisinde yer alan Chen Sung-chih imzalı "Inverted Syntax-16" adlı eser, tozla kaplı bir ayna ve tahta yüzeyden oluşuyordu. Sanatçı, eseri bundan 40 yıl önce yaratmıştı.

Aynanın üzerindeki toz ve lekeler, sanatçının "orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını" simgeleyen sembolik bir katman olarak tasarlanmıştı.

Ancak temizlik görevlisi, bu katmanı "kirlenmiş yüzey" sanıp tuvalet kağıdıyla sildi.

Olay sırasında müze çalışanlarının da galeride olduğu, ancak görevlinin ne yaptığını fark ettiklerinde iş işten geçmiş olduğu bildirildi.

Yerel basına konuşan bir kaynak, "Görevli aynayı sildiğinde herkes dondu. Birkaç saniye içinde eser yok olmuştu" dedi.

Keelung Kültür ve Turizm Bürosu, sanatçı Chen Sung-chih’den resmi olarak özür diledi.