Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Özal Çağlayan.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Zihni, Bünyamin, Mehmet Gürlü, Orkhan(Sinan), Mehmet Erol(Doğukan), Kenan, Cofie, Dinopeter(Sadık Balarabe), Şenol(Emre), Andy Okpe(Hasan Celil).

Esentepe: Ahmet, Nesrin, Mustafa, Semih, Salih(Devran), Uğurcan(Emek), Bieleu, Emre(Mehmet Ada), Deniz, Lukman Adeshina, Sander Ersoy.

Goller: Dk. 16 Mehmet Erol, Dk. 24 Şenol ve Dk. 47 (Pen.) Şenol, Dk. 2 Andy Okpe, Dk. 80 Emre Özsin (MTG)

K.Kart: Dk. 53 Kenan Özer(MTG)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş 20. Hafta karşılaşmasında lider Mağusa Türk Gücü ile Esentepe Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Esentepe’yi her iki devrede bulduğu gollerle 5 – 0 mağlup etti.

Dk. 16 Mağusa Türk Gücü atağında Esentepe ceza sahasına yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Erol plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1- 0

Dk. 24 orta alanda topla buluşan Kenan Özer’in sağ kanata gönderdiği topla buluşan Orkhan hızla son çizgiye inerek ortasında penaltı noktasında topla buluşan Şenol tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2 – 0

Dk.45+2 Esentepe atağında orta alanda topla buluşan Adeshina’nın güzel pasıyla MTG defansının arkasında topla buluşan Deniz Kibar çapraz pozisyonda kaleci Ufuk’la karşı karşıya kaldı ancak çalım atmayı deneyince top auta çıktı.

Dk. 46 MTG atağında topla buluşan Orkhan hızla Esentepe ceza sahasına girdi. Esentepe defansından Mustafa Soytürk’ün Orkhan’a yaptığı müdahale sonrasında Orkhan yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Şenol penaltıyı gole çevirerek skoru 3 – 0 yaptı.

Dk. 52 Hızlı gelişen MTG atağında Esentepe ceza sahasında topla buluşan Andy Okpe topu ağlara göndererek skoru 4 – 0 yaptı.

Dk. 62 Esentepe atağında orta alanda topla buluşan Bieleu kaleyi karşısına alarak şutunda defansa çarpan top direğin yanından kornere gitti.

Dk. 80 Esentepe defansının çıkmaya çalışırken topu kapan Okpe, pasıyla Emre Özsin’i topla buluşturdu. Esentepe ceza sahasına giren Emre defanstan sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 5 – 0

Geriye kalan dakikalarda başka gol olayınca karşılaşma MTG 5 – Esentepe 0 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla MTG 46 puanla liderliğini sürdürürken, Esentepe 20 puanla 11. Sırada kaldı.