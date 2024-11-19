Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Halk Meclisi” toplantılarına Akıncılar’dan başladı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez ile belediye adına bölge sorumlusu olan Gökhan Paşa’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıya Akıncılar halkı ilgi gösterdi.

Toplantının ana gündem konusu Akıncılar’a sınır kapısı açılması oldu.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar’a sınır kapısı açılmasıyla ilgili yapılan siyasi girişimler hakkında halka bilgi vererek “Kapının açılması için ışık var” dedi.

Karavezirler, bu süreci yakından takip ettiklerini, ellerinden gelen desteği de verdiklerini ifade ederek Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’nin yeniden canlanması için de bölge sakinlerinin yanında olacağını belirtti.

“Akıncılar halkının kapı talebi haklıdır, destekliyoruz.” vurgusu yapan Karavezirler, toplantıda ayrıca görevde olduğu sürece yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi, yeni başlayacak projeleri anlattı.