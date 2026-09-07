Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, başta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere sanayi bölgelerindeki mevcut yapının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, iş yerlerinin rayiç bedeller üzerinden hak sahiplerine devredilmesini önerdi. Karavelioğlu, mülkiyet devriyle birlikte yönetim hakkının da hak sahiplerinin oluşturacağı bir yapıya devredilmesinin bölgelerdeki yetki karmaşası ve kaos ortamını çözeceğini savundu.
"12 milyar tl gelir sağlanabilir"
Hak sahiplerinin mülk edinebilmesi için bankalar ve Kalkınma Bankası aracılığıyla düşük faizli iş yeri kredileri sunulabileceğini kaydeden Karavelioğlu, bu modelin kamu maliyesine de ciddi katkı vereceğini ifade etti. Karavelioğlu, sadece Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki satışlardan devletin yaklaşık 12 milyar TL gelir elde edebileceğini ve bu kaynak sayesinde bölgelerin daha düzenli bir yapıya kavuşacağını belirtti.