İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine perşembe günü Güney Kıbrıs’a kısa bir resmi ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

“Sigmalive” haber sitesi İsrail başkanlık sarayı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak Herzog’un perşembe günü Hristodulidis tarafından Rum başkanlık sarayında kabul edileceğini yazdı.

Haberde Hristodulidis ile Herzog’un baş başa görüşecekleri ve görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yöntemlerinin ele alınacağı ifade edildi.

İki liderin baş başa görüşmesini iki ülke heyetlerinin katılacağı genişletilmiş görüşmelerin izleyeceği ve Hristodulidis ile Herzog’un bu görüşmelerin başlamasından önce basına açıklamada bulunmalarının beklendiği de kaydedildi.

Herzog’un Güney Kıbrıs ziyaretinin yalnızca birkaç saat süreceği ve Herzog’un aynı gün içerisinde İsrail’e döneceği de belirtildi.

İsrail başkanlığı ise açıklamasında ziyaretin iki başkanın düzenli iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Haberde Hristodulidis’in 2025 yılının aralık İsrail’i ziyaret ederek, Kudüs’te Herzog’la görüştüğü de anımsatıldı.

Haberde İsrail medyasının Herzog’un Güney Kıbrıs ziyaretinin, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni gerginlikler yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çektiği de belirtildi.