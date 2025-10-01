Yılmazköy’de dün 20 Temmuz Sokak’ta, park halinde bulunan Ömer Gezginciye ait karavan araçta, muhtemelen güneş paneli akülerinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, söz konusu karavanda bulunan muhtelif beyaz eşyalar, kıyafetler, mutfak eşyaları, altı sandalye ve masası yanarak zarar görürken, yangının sıçraması sonucu ise LP 337 plakalı çift kabin aracın arka lambaları ile bagaj kapağı ve toplam sekiz arı kovanı da yandı.