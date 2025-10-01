Tatlısu–Geçitkale yolunda dün sabaha yakın saat 02.45 civarında VR 687 plakalı araç, kanala devrilerek alev aldı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

28 yaşındaki Tunahan Açıl, yönetimindeki VR 687 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada virajlar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve su kanalı içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Çarpmadan sonra alevlenen VR 687 plakalı araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı.