CTP Milletvekili Devrim Barçın, dün Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına işaret ederek “Kararnamelere dur denildi” dedi.

Barçın, mevcut hükümetin göreve geldiği günden itibaren anayasal düzeni hedef aldığını söyledi. Barçın, “Şu andaki kabine kurulduğu günden bugüne kadar anayasal düzeni yıkmak için adeta çalışıyor. Ülke anayasal düzeni korumakla görevli olan yürütme erkanı tarafından resmen kararnamelerle yürütülen bir diktatörlük yönetimine dönüştürülmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına dikkat çeken Barçın, “Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı bir şekilde 90 günü geçmesine rağmen yürürlükte kalan yasa gücünde kararnamelerin, 90 günün sonunda otomatikman kendiliğinden düşeceği yönünde karar üretti” şeklinde konuştu.

Barçın, hükümetin yasa yerine kararname üretmeyi tercih ettiğini vurgulayarak rakamlar paylaştı. “2025 yılında 55 yasa yapılırken 51 adet yasa gücünde kararname yapılmış, 2024 yılında 65 yasa, 63 yasa gücünde kararname” diyen Barçın, 2025 yılında yürürlüğe konulan 51 kararnamenin yalnızca 2’sinin yürürlükten kaldırıldığını, 1’inin ise yasalaştırıldığını söyledi.

Yasama yetkisine müdahale edildiğini savunan Barçın, “Cumhuriyet Meclisi’nin anayasadan aldığı yasa yapma yetkisine, yürütmenin fiili darbe yaparcasına müdahale etmesini Anayasa Mahkemesi durdurmuştur” ifadelerini kullandı.

Karar sonrası çok sayıda kararnamenin yürürlükten kalktığını belirten Barçın, “Hal böyle olunca şu anda 400’e yakın birçok yasa gücünde kararname de fiilen yürürlükten kalkmıştır” dedi.

Vergi matrahlarına ilişkin düzenlemeye de değinen Barçın, hükümeti adım atmamakla eleştirdi. Barçın, “Siz yasama faaliyeti yapmayı o kadar unuttunuz ki bu ülkede tüm özel ve kamu sektör çalışanlarının ödediği gelir vergisi matrahlarını da kararname ile artırdınız. Komiteden geçme durumu söz konusu iken bile geçirmediniz, vergi matrahları ile ilgili yasayı yürürlüğe koymadınız” dedi.

Barçın, mevcut durumda yasa gücünde kararnamelerin yürürlükten kalkmasıyla birlikte vergi yükünün artabileceğine dikkat çekerek, “Şu anda yasa gücünde kararname yürürlükte kalktığı için herkesin ödediği vergi, müdahale etmezseniz Nisan sonu itibarı ile artacak. Hükümet, yürürlükten kalkan bu yasa gücünde kararnamenin yasallaşması için hiçbir adım atmıyor. Derhal vergi matrahları ile ilgili yasa tasarısı ivediliğe alınıp, 1 hafta sonraki gündeme koyulmalı. Aksi halde yüzde 2,45’e varan maaş kesintileri ile karşı karşıya kalınacak” ifadelerini kullandı.