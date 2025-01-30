Ülkemizin başarılı antrenörlerinden ve uzun süredir altyapılarda da çalışan Sabri Sünnetçioğlu, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü U16 Takımının antrenörlük görevine getirildi. Altyapısına son dönemde daha fazla önem vermeye başlayan Karaoglanoğlu U16 takımının başına getirilen Sünnetçioğlu, önceki yıllarda Türk Ocağı Limasol ve Lapta gibi önemli altyapılarda da çalışmıştı.