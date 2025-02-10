Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda önceki sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki yaya Ahmet Can Kepenk yaşamını yitirdi.

Kaza yerinden kaçan YM 003 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Tahsin Yamaner ise Lefke’de tespit edilip tutuklandı.

Dün sabah saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, 22 yaşındaki Tahsin Yamaner, yönetimindeki YM 003 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Gönyeli’de faaliyet gösteren Onan Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak kuzeyden güneye geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ahmet Can Kepenek’e çarptı ancak durmayarak, kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan aracı ile ayrıldı.

Kaza sonucu, yaya Ahmet Can Kepenek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında YM 003 plakalı araç sürücüsü aynı gün saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlı Tahsin Yamaner dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 09.02.2025 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzeyurt anayolu üzerinde bulunan Onan Ltd önlerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile batı

istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden meçhul sürücü o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan TC uyruklu, işçi, 22 yaşındaki Ahmet Can Kepenek’e aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, Kaza sonucu yaya Ahmet Can Kepenek'in kaza mahallinde almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini, sürücünün kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan meçhul araç ile ayrıldığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri tahkikat neticesinde meçhul plakalı aracın Lefke’de tespit edilerek konu aracın YM 003 plakalı Range Rover marka jeep olduğunu ve aracın Lefke’de sakin Tahsin Yamaner'in kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 05.00 sıralarında tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan analiz için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.