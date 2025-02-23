Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Abdülkadir Karadağ, Ahmet Genç

Lefke: İrfan Özbay, Okan Gün, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan (C), Mustafa Tahsildaroğulları, Mustafa Süzgen, Armstrong Chidi, Serhat Hacı Coşkun, Erkan Yolaç, Yao Kouassi, Christopher Fourmy

Karşıyaka: Cenk Yılmaz, Bahadır Göçben, Tacettin Köse, Mehmet Tekin, Tahir Sovukoluk, Lawrence Ogbe, Eyyüp Öztep, Ch. Uzokwe, Furkan Doğan, Mahfou Kande, Muhammed Jatta

Goller: Dk.45 Kouassi, Dk.49 Fourmy, Dk. 90+3 Mehmet Ali (Lefke), Dk.81 Furkan (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’in 20’inci hafta maçında zirve takipçilerinden Lefke, son haftaların formda ekibi Karşıyaka ile Karadağ’da karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken, sessizliği bozan taraf Lefke oldu. 45’inci dakikada Lefke’nin başarılı kanat oyuncusu Yao Kouassi, yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Maçta ilk devre 1-0’lık netice ile tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Lefke, kendisini rahatlatan golü de erken buldu. 49’uncu dakikada Fourmy sahneye çıktı ve yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı.

Bu dakikadan sonra karşı kalede gol girişimlerini arttıran Karşıyaka, aradığı golü 81’de buldu. Furkan Doğan yaptığı vuruşla farkı bire indiren golü attı ve takımını umutlandırdı.

Maçta son sözü uzatma dakikalarında Mehmet Ali Avunç söyledi ve Lefke farkı yeniden ikiye çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lefke karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak puan sayısını 39’a çıkardı. Karşıyaka ise aldığı yenilgi ile 17 puanda kaldı.