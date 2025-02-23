Stadyum: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Bakar, Arif Malek

Yeşilova: Kemal, Memduh, Gökhan (Ömer), Billy Osman (Arda Ateş), Sena, Mejdi, Fatih, Lawal, Vakkas, Mishali, Weston

DTB: Dursun Cem, Emin, Niba, Serhat, Emre Soytürk, Billy (Farouk), Doğukan (Güvenç), Arda (Ali Savaşan), Kenan (Kaan), Toure, Mustafa Salk

Goller: 63.Dk Arda,73.Dk (P) Toure, 88.Dk Kaan (DTB)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 20. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova – Doğan Türk Birliği maçını Emre Öztaşlı yönetti.

27.Dk: Yeşilova atağında Mishali soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Dursun gole izin vermedi.

29.Dk: Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Lawal’ın indirdiği topu alan Mishali, kaleci Dursun ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Dursun bir kez daha gole izin vermedi.

42.Dk: Yeşilova atağında Emin’den sıyrılan Lawal sağdan topu ceza alanına ortaladı. Boş durumdaki Mishali bu topa vurmakta gecikince kaleci Dursun çıkarak tehlikeyi önledi.

49.Dk: DTB’de kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıktan kazanılan frikiği kullanan Kenan’ın şutunda kaleci Kemal topu köşeden çıkartmayı başardı.

63.Dk: DTB atağında Kenan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Arda’nın vuruşunda top filelere gitti. Yeşilova 0-1 DTB

65.Dk: DTB atağında Toure ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

72.Dk: DTB atağında Kenan hızla rakip ceza alanına girdi ve Sena’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toure’nin vuruşunda top filelere gitti. Yeşilova 0-2 DTB

87.Dk: Yeşilova savunmasında Memduh’un kaptırdığı topu alan Kaan, kaleci Kemal’dan sıyrıldı ancak Sena yetişerek müdahalesini yaptı ve mutlak bir golü önledi.

88.Dk: DTB atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Kaan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yeşilova 0-3 DTB

(Foto: Özgür GÖKSEL)