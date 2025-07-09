Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca görevini devrediyor. Karaca’nın yerine Hakan Balaban atandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, veda ziyaretlerinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti. Tatar, Karaca’nın Sivil Savunma Teşkilatı’na hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.

Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca'nın görev süresince, kurumun güçlenmesi amacıyla önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Tatar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Karaca ile 4 yıl çalışmaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Bundan sonraki yaşamında Karaca'ya sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Karaca’nın Sivil Savunma Teşkilatı’na verdiği önemin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, devletin emrinde milletin hizmetinde yaptığı 4 yıllık görevin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev süresini tamamlayan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve bu göreve yeni atanan Hakan Balaban, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Celal Bayar’ın, görev süresini tamamlayan Atilla Karaca’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Bayar ayrıca, göreve yeni atanan Hakan Balaban’a da başarı temennisinde bulundu.

“Biz her zaman Atatürk’ün izinde, Anavatanımızın yolunda yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Her şey Türklük içindir. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” ifadelerini kullanan Bayar, Atilla Karaca’ya KKTC’deki hizmetlerinden dolayı dernek adına plaket takdim etti.

Atilla Karaca da konuşmasında KKTC’de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Kalbimiz her zaman Kıbrıs Türkleri ile birlikte atıyor ve atmaya devam edecek” dedi.

Göreve yeni atanan Hakan Balaban ise KKTC’de görevlendirilmiş olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.