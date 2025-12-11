KKTC’de sağanak yağış etkili olmaya devam etti, ekiplerin sahadaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kuraklıkla başı belada olan Kıbrıs’ı bu kez aşırı yağış vurdu! Son iki gün etkili olan sıra dışı yağış miktarı, doğaya insan eliyle yapılan müdahalelerin faturasını daha da ağırlaştırdı.

Kıbrıs, tarihin en büyük doğal felaketlerinden birisini yaşadı. Aşırı yağışlar, Ada’nın iki tarafında pek çok yerleşim yerini su ve çamur altında bıraktı. Barajların kısa sürede dolması tehlikenin boyutlarını daha da artırsa da can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.

Taşkınlardan dolayı en çok mağdur olan bölgelerin başında Gönyeli var. Ayrıca Lefkoşa, Girne, Boğaz bölgelerinde ciddi sorunlar oluştu. Belediye, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri başta olmak üzere, pek çok kurumun personeli önceki gün de dün vatandaşlara yardımcı olmak için insan üstü çaba harcadı.

Yağmurlar dün akşamüzerine kadar etkili olurken selin yarattığı hasarın da büyük olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan İtfaiye ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Girne’de 20 noktada meydana gelen sel baskınlarına karşı 20 personel ve 7 araçla müdahale etti.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından, 4 araç ve 10 personel ile toplam 13 noktada sel baskınlarına müdahale edildi.

Gönyeli’de 4 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarılırken, su baskını yaşanan 5 evden su tahliyesi yapıldı. Boğazköy’de 1 evde, Ortaköy’de 1 işyerinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 işyerinde ve Alayköy’de ise 1 işyerinde su tahliyesi gerçekleştirildi.

Girne İtfaiye Şubesi ise; 3 araç ve 10 personel ile toplam 7 noktada sel baskınlarına müdahalede etti.

Zeytinlik’te 1 evden, Ozanköy’de 1 evden su tahliyesi yapıldı. Ozanköy’de ayrıca 1 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarıldı. Çatalköy’de su baskını olan 2 işyerinden, Lapta’da su baskını olan 1 işyerinden ve Doğanköy’de su baskını olan 1 işyerinden su tahliyesi yapıldı.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri de farklı bölgelerde meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek, su tahliyesi gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arasındaki yol çift yönlü olarak dün yeniden trafik akışına kapatıldı