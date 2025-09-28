Yer: Geçitkale Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Serdar Gürpınar, Hazar Zihni

Geçitkale: Salih, Arif (83’ Süleyman), Mehmet Çavuş, Baran Bilgi, Deniz, Hüseyin, Batu (75’ Rıfat), Berat, Emirhan (30’ İsmail), Baran Derin, Yekta (46’ Oğuzhan)

Kaplıca Karadeniz 61: Yusuf, Aziz, Mehmet (80’ Mustafa Enes), Soner, Ekrem, Rıfat, Eray, Aras, Göksu (90+8’), Dursun (80’ Gökhan), İbrahim

Goller: 16' Emirhan (Geçitkale) — 45+4' Aras, 90+8' Göksu (Kaplıca)

Kırmızı Kart: 90+8' Göksu (Kaplıca)

İbrahim DALOĞLU

AKSA Birinci Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Serveroğlu Geçitkale ile Kaplıca Karadeniz 61, Geçitkale Stadı’nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip Kaplıca, ilk kez yükseldiği 1.ligdeki ilk galibiyetini aldı. Geçitkale ise henüz puanla tanışamadı.

Maça hızlı başlayan Geçitkale, 16. dakikada Emirhan’ın golüyle öne geçti. 22. dakikada Emirhan, topa röveşata ile vurmak isterken boynunun üzerine düşerek baygınlık geçirdi. Maç yaklaşık 10 dakika durdu ve talihsiz futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk devrenin uzatma dakikalarından 45+4’te Kaplıca, Aras’ın golüyle eşitliği yakaladı ve devre 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın gol çabaları uzun süre sonuç vermedi. Maçın berabere biteceği düşünülürken, 90+8. dakikada Kaplıca atağında Göksu sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e taşıdı. Golden hemen sonra Göksu, çift sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.