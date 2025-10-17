Dünya genelinde kanser nedeniyle yaşanan ölümlerin önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık yüzde 75 oranında artması bekleniyor. Lancet tıp dergisinde yayımlanan yeni bir analiz, kanserle mücadeledeki gelişmelere rağmen, bu hastalığın özellikle düşük gelirli ülkelerde büyük bir tehdit oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Rapora göre, 2050 yılına gelindiğinde 18,6 milyon insanın kanserden hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda, yeni kanser vakalarının sayısının da yüzde 60'ın üzerinde artarak 30,5 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmada, bu artışın en önemli nedenlerinin nüfus artışı ve yaşlanan dünya nüfusu olduğu belirtiliyor.

Çalışma, kanser ölümlerinin yüzde 40’ından fazlasının değiştirilebilir risk faktörleriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. 2023 yılında erkeklerde kanser ölümlerinin yüzde 46’sında bu faktörler etkili olurken, en başta tütün, sağlıksız beslenme, alkol kullanımı, mesleki riskler ve hava kirliliği yer alıyor.

Kadınlarda ise kanser ölümlerinin yüzde 36’sı değiştirilebilir nedenlerle ilişkilendiriliyor. Kadınlar arasında en yaygın risk faktörleri ise tütün kullanımı, güvensiz cinsel ilişki, sağlıksız diyet, obezite ve yüksek kan şekeri olarak sıralanıyor. Rapor, 204 ülke ve bölgeyi kapsıyor ve 1990 ile 2023 yılları arasındaki verileri temel alarak 47 farklı kanser türüne dair projeksiyonlar sunuyor.

2023 yılında dünya genelinde 18,5 milyon yeni kanser vakası ve 10,4 milyon ölüm kaydedildi. Bu rakamlar, 1990 yılına kıyasla ciddi bir artışı temsil ediyor. Ancak ölüm oranlarında, özellikle yüksek gelirli ülkelerde azalma yaşandığı görülüyor.

Araştırmaya göre, 2050 yılına kadar yaşanacak kanser kaynaklı ölümlerin üçte ikisinin ve yeni vakaların yarısından fazlasının düşük gelirli ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ülkelerin, artan kanser yükünden en fazla etkilenecek gruplar olacağı vurgulanıyor.