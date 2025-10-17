Araştırmalarıyla ünlü ABD’deki Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, melanom, pankreas ve meme kanseri gibi agresif kanser türlerini başlangıcında durdurabilecek “süper aşı” geliştirildiği açıklandı. Denemeleri laboratuvarda devam eden süper aşının farelerde söz konusu kanser türleri yayılmadan etkili olduğu, bunun insanlarda da aynı etkiyi gösterebileceği bildirildi. Kansere karşı çığır açan aşının, iki ‘adjuvan’ sağlayan yağlı moleküllerden oluşan küçük nanopartiküller içerdiği belirtildi.

Söz konusu adjuvanların, kansere karşı vücudun bağışıklık tepkisini artıran maddeler olduğu ifade edildi. Laboratuvar deneylerinde, nanopartikül enjekte edilen farelerin yüzde 88’inde pankreas kanseri, yüzde 75’inde meme kanseri, yüzde 69’unda ise melanom gelişmediği görüldü. Aşı aynı zamanda kanserin vücutta yayılmasını azalttı, hatta bazı durumlarda tamamen engelledi. Süper aşının şu ana kadar sadece fareler üzerinde test edildiği vurgulandı. En büyük hedefin ise en kısa sürede aşıyı insanların hizmetine sunmak olduğu dile getirildi.

METASTAZI DA ÖNLEDİ

Massachusetts Amherst Üniversitesi’ndeki çalışmada, süper aşı yapıldıktan sonra tümörsüz kalan fareler, tekrar kanser hücrelerine maruz kaldıklarında bunların büyümesine de direnç gösterdi. Çalışmanın yazarı olan UMass Amherst’ten Doç. Dr. Prabhani Atukorale, daha önce nanopartikül bazlı ilaç tasarımının farelerde tümörleri küçültebileceğini veya ortadan kaldırabileceğini göstermişti. Yeni bulgular, bu yaklaşımın kanser oluşumunu da önleyebileceğini ortaya koyuyor.