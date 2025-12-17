Eşi İ. Aktaş’ın kanser tedavisi için geçtiğimiz Eylül ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen ve balkonda sabaha karşı arkadaşı ile mesajlaştığı gerekçesi ile eşini ciddi şekilde darp ederek ‘vahim zarar’ suçu işleyen Süleyman Aktaş aleyhindeki dava dün karara bağlandı.

Eylül ayında Girne’de misafir olarak kaldıkları bir apartman dairesinde meydana gelen olayın ardından tutuklanan Aktaş, iki buçuk aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyordu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev U.Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Alev U. Hüdaverdi açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç, ‘Kadına karşı şiddet’ ve ‘Vahim zarar’ suçunun ciddi ve yaygınlaşan suçlar arasında olduğuna dikkati çekti.

Yargıç, sanık Süleyman Aktaş’ın eşi İ.A.’nın tedavisi için Eylül ayında Kıbrıs’a geldiklerini, Girne’de bir yakınının apartmanında misafir olarak kaldıklarını anımsattı. Eylül ayında yaşanan olayda sanığın alkol tesiri altında eşi İ.A.’nın balkonda mesajlaştığı gerekçesi ile sanık tarafından ciddi şekilde darp edildiğini kaydeden Yargıç, İ.A.’nın şikâyetinin devam etmesini kararda ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate aldıklarını belirterek, Aktaş’ı mahkum edildiği suçlardan 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.