Lefkoşa’da, ikamet izni işlemlerinde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlenerek tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yenicami Mahallesi Muhtarı dahil 10 kişi tutuklandı.

Bu, yıl içerisinde, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun ikamet izni çıkarmak amacıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adreslerini kullandıkları, sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenledikleri tespit edildi.

Söz konusu kişilerin, belirtilen adreslerde ikamet edilmediği halde 55 yaşındaki Jumahal Narova’nın yardımıyla 53 yaşındaki Enver Hojamammedov adına, 62 yaşındaki Enejan Sharipov’un yardımıyla 63 yaşındaki Bashim Sharipov

adına, 24 yaşındaki Joshgunov Mıraj’ın yardımıyla ise 24 yaşındaki Oguldovlet Serdarova ile 39 yaşındaki Farhat Jorayev adlarına sahte belgeler hazırladığı; sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek onaylatıldığı, sahte ikametgâh belgelerinin ise Polise sunularak tedavüle sürüldüğü ve bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasının sağlandığı belirtildi.

Yapılan incelemede, bu işlemler karşılığında sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiği belirlendi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temin”i suçlarından tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, eşi Kezban Özdemir, Aycan Yenigür Avano, Jumahal Narova, Enejan Sharipov, Joshgunov Mıraj, Enver Hojamammedov, Bashim Sharipov, Oguldovlet Serdarova ve Farhat Jorayev dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, olguları aktardı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun, Jumahal Narova, Enejan Sharipov, Joshgunov Mıraj’ın yardımıyla para karşılığında Enver Hojamammedov, Bashim Sharipov, Oguldovlet Serdarova ve Farhat Jorayev adına sahte sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini Kezban Özdemir ile Aycan Yenigür Avano adına bulunan Hatay Sokak’taki 4 ayrı apartman dairesi üzerinden yaptıklarını açıkladı.

Polis, Enver Hojamammedov’dan 15 bin TL, Bashim Sharipov’dan 470 dolar, Oguldovlet Serdarova’dan 12 bin 500 TL ve Farhat Jorayev’den 10 bin TL alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini vergi dairesinde tedavüle sürüp onaylattıklarını söyledi.

Polis, Aycan Yenigür Avano, Selim Özdemir ile Kezban Özdemir’in temin etmiş oldukları kira sözleşmelerini para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgesi ile birlikte vererek, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesini sağlayıp, o şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların 15 Aralıkta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde arama yapıldığını, Özdemir çiftine ait cep telefonlarının, kira sözleşmeleri ve evrakların emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlı Aycan Yenigür Avano’nun evinde yapılan aramada ise 3 bilgisayar, kira sözleşmelerin bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Aycan Yenigür Avano’nun ifadesinde kira sözleşmelerini hazırladığını, muhtara verdiğini ve karşılığında para aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, Selim Özdemir ile Kezban Özdemir’in de suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 8 tanıktan ifade aldıklarını, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Muhtar Selim Özdemir, 2022 yılında yapılan yerel seçimlerde bağımsız olarak muhtar aday olmuş ve seçimi kazanmıştı.