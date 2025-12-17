Geride bıraktığımız yıl Ocak ayında tatil için KKTC’ye gelen ve bir eğlence mekânında çıkan kavgaya karışan 19 yaşındaki Ömer Kurtoğlu aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı. Kurtoğlu, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘Yan bakma’ yüzünden iki grup arasında eğlence mekânından sokağa taşan kavgada, karşı tarafın sorunu çözmek adı altında toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi tutuklanmıştı.

Yerde bulduğu bıçakla kendini korumak adı altında kavgayı ayırmak isteyen kişiyi bıçaklayan Ömer Kurtoğlu, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yaralama’ suçlarından suçlu bulundu.

27 Ocak 2025 tarihinden bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Kurtoğlu’nun Sosyal Tahkikat raporu kararda geniş yer buldu.

Başkan Melek Esendağlı’nın okuduğu kararda, suç tarihinde 18 yaşında olan Ömer Kurtoğlu’nun Sosyal Tahkikat raporunun dikkat çektiğini ifade eden Esendağlı sanığın çocukluğunda şiddete maruz kaldığını ifade etti.

ESENDAĞLI: SUÇ İŞLEME RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Girne’de yaşanan kavgayı anımsatan Yargıç Esendağlı, toplumsal bir hayatın devam ettiği sokakta sanığın karıştığı kavganın infiale neden olduğunu ayrıca kan sonuçlarında sanık Kurtoğlu’nun madde tesiri altında suça karışmasının kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sosyal Tahkikat raporunda sanığın geçmişinde travmalar olduğunu buna bağlı 2023 Hatay depreminde daha çocuk denilecek yaşta göçük altında kalan babaanne ve ablasının cansız bedenlerini çıkardığını kaydeden Yargıç, “Sanık üniversite sınavlarına hazırlanırken tatil için bulunduğu bir ülkede böylesi vahim bir suça karıştı ve eğitim hayatı yarıda kaldı. Sanık cezaevinde eğitimini devam ettirmek için çabalarına devam etti ve travmatik geçmişi olduğu mahkemenin dikkatini çekti, suç işleme riskinin çok düşük olduğunu gözlemledik” dedi.

ESENDAĞLI: İSYANKAR DEĞİL TOPLUMA KAZANDIRMALIYIZ

Yargıç, olayda bıçakla yaralanan şahsın 4 gün sonra taburcu olduğunu sanık Kurtoğlu’nun işlediği suçları kabul ettiğini belirterek genç suçluya ceza takdir ederken topluma kazandıracak bir mahkûmiyet verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sanığın verilecek ceza ile isyankar değil topluma adapte olarak geri kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yargıç, sanık Ömer Kurtoğlu’nu 4 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.