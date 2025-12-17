KKTC’de ikamet izinsiz suçundan tutuklanan Bangladeş uyruklu Sahadat Hossaın, MD Anwar Hossan, Latıb Latıb ile Nijeryalı Obidiasor Josephine Adachukwu ve Faith Sunday Jimmy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Aralık 2025 tarihinde, saat 12:10 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret şubesine gelen Sahadat Hossaın ile MD Anwar Hossan’ın yapılan muhaceret kontrolünde yapılan muhaceret kontrolünde 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren 65 gün, Latıb Latıb’’in ise 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren 696 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Lefkoşa’da Ceyhan Sokak üzerinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde; Obidiasor Josephine Adachukwu 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren 1446 gün, Faith Sunday Jimmy’nin 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1440 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

İÇİŞLERİ’NDEN DENETİM

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde eş zamanlı ve geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde yasal statüsü olmayan iki kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Muhaceret polisi, Kaymakamlık personeli ve Göç İdaresi ekiplerinin ortak katılımıyla yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmayan kişilere yönelik incelemelerde bulunuldu.

Denetimler kapsamında Girne’de, biri 2020, diğeri ise 2021 yılından bu yana ülkede “kaçak olarak kaldığı” tespit edilen iki kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.