Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “KKTC’de izinsiz ikamet etme ve müstahdem tarafından sirkat” suçlarından yargılanan 37 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Tavus Hajjyeva hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç Gülay Uğur, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde H.E.’nin ikametgahında ocak ayından itibaren temizlikçi olarak çalışan sanığın yatak odası içerisinde bulunan 316 bin TL değerindeki 4 çekmeceli komodinin alt çekmecesindeki muhafaza edilen bir adet cumhuriyet altını, 4 Ata lirasını, 3 yarım cumhuriyet altınını, bir adet 14 ayar altın bilekliği ve 9 adet çeyrek cumhuriyet altınını çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın 1 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde 17 Eylül’de mutfakta kutu içerisinde bulduğu 2 adet ata lirasını aldığını, 18 Eylül’de Lefkoşa’da bir kuyumcuya 63 bin liraya sattığını ancak korktuğu için parayı çöp kutusuna attığını söylediğini aktardı.

Yargıç, söz konusu kuyumcunun tespit edildiğini, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini ancak sanığın söylediği gibi parayı çöpe atmadığının belirlendiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın Lefkoşa’da bir başka kuyumcuya 2 adet yarım altın satıp, 32 bin TL aldığını belirlendiğini açıkladı.

Sanıktan izahat istendiğinde sattığı 4 adet altın ve maaşının bir kısmıyla aldığı 3 bin doları evde klimanın içerisine gizlediğini söylediğini ancak kontrol yapıldığında paranın orada bulunmadığını kaydetti.

Yargıç, sanığın çaldığı 4 altını sattığını, ancak diğer altınları ne yaptığının tespit edilemediğini belirtti.

Yargıç, sanığın 6 Temmuz 2025 tarihinden tutuklandığı 1 Ekim’e kadar 87 gün ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklayan yargıç, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngören, yaygın, ciddi ve ağır suç türü olduğunu kaydetti. Yargıç, sirkat edilen ziynet eşyalarının değerinin yüksek olduğunu, bunu sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç, “Sanık müştekinin kendisine güvenerek emanet ettiği evinden bu suçu işleyerek güveni kötüye kullanmıştır. Yüksek Mahkememiz içeriğinde güvenin kötüye kullanıldığı, suistimal edildiği davalarda caydırıcılık özelliğinin öne çıkması gerektiğini ve kamu menfaatini dikkate alarak benzer suç işlemeye meyilli kişiler de bu suçları işlemekten caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sanık ülkemize çalışmak için gelmiş ve akabinde izinsiz duruma düşerek huzurumuzdaki suçları da işlemiştir. Bir kişinin çalışmak amacıyla geldiği bir ülkede kaçak durumda kalmaya devam etmesi ve kaçak durumda iken başka suçlar işlemesi hoş görülebilir bir durum olmayıp bu hususu ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız” dedi.

Yargıç Uğur, “Sanığın kişisel ve özel durumu ve meselenin tüm ahval ve şartları nazarı dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda huzurumuzdaki meseleyi değerlendirdiğimizde, sanığın sabıka olmayışını, 37 yaşında bakmakla yükümlü olduğu iki çocuğu olduğunu, işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak Avukatı aracılığıyla Mahkemeden özür dilediğini; polise ifade vererek yardımcı olduğunu; Mahkeme huzurunda işlediği suçu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu görmekteyiz. Tüm bu hususları ceza takdir ederken sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

Yargıç Uğur, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi gözden geçirdikten sonra 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı