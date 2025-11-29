Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kadın Futbol Sorumlusu Simay Kanan, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ile Türkiye U23 Milli Kadın Futbol Takımı’nın kampına katılarak istişarelerde bulundu. İstanbul Riva’da yer alan kampa katılan Kanan, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve TFF Atletik Performans Departmanı’nda görevli Doç. Dr. Alper Aşçı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KIRAGASI’NA KKTC FORMASI

Ziyaret kapsamında TFF ile KTFF arasında kadın futbolu ile ilgili olarak yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüşmelerde bulunan Kanan, Kıragası’na Puma tarafından özel olarak üretilen KKTC Milli Takım Forması hediye etti. TFF Heyeti de Kanan’a üzerinde adının yazdığı Türkiye Milli Takımı forması takdim etti.

KIBRISLI TÜRK FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ

TFF Riva Tesisleri’ndeki kampta Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’na ilk kez davet alan ve futbol kariyerlerini İngiltere’de West Ham United takımında sürdüren Kıbrıslı Türk futbolcular Halle Pembe Şensioğlu ile Selin Cemal ile de görüşen Kanan her iki futbolcuya ülke futbolu hakkında bilgi verdi ve başarılar diledi.