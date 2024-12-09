Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde bu sabah bir kamyonda meydana gelen yangın bölgede hareketli dakikalar yaşattı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah saat 08:30 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi (Girne-Değirmenlik Anayolu) üzerinde, Müslüm ERCAN’ın kullanımındaki SE 230 plakalı kamyon araçta Değirmenlik istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu konu araçta yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön kabini, motor bölümü ve ön lastikleri tamamen yanarak zarar gördü.