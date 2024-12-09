Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa Limanı’nın tanınmış siması, Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşletmecileri Sendikası başkanlığı ve Mağusa Türk Gücü’ne uzun yıllar yönetici ve başkan olarak hizmet vermiş Mağusa sevdalısı olan Altunay Fahri bugün vefat etti.

Fahri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.