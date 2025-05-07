KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre, Atan, bir sorunu çözmeye çalışırken başka bir gündem yaratıldığını belirterek, sahte diploma konusunda son yapılanların “neye hizmet ettiğini” sorguladı.

Atan, günlerdir türban ve laiklik konusunda yüze yakın sendika ve sivil toplum örgütünün eylem yaptığını ancak hükümet edenlerin konuya ilişkin ses çıkartmadığını ifade etti.

“İrade” denilen meselenin, hükümet edenlerin çözmesi gereken konuları çözmeyip, aradan çekilmesinden kaynaklandığını savunan Atan, Türkiye’de bazı medya kuruluşlarında yapılan yayınlarda sendikaların hedef gösterilerek farklı ithamlarda bulunulduğunu kaydetti.

Gidişatın iyi gözükmediğini belirten Atan, hükümetin her şeyi normalmiş gibi göstermeye çalışıp, sorunları görmezlikten geldiğini ve hiçbir soruna çözüm bulamadığını ileri sürdü.