Basın-Sen’in açıklamasında, “Yaptıkları haberin ardından ölüm tehditleri alan ve Cemil Önal’ın Hollanda’da infaz edildiği röportaj sonrası deyim yerindeyse yaşamları ev hapsine dönüşen gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel için hâlâ etkili bir polis koruması sağlanmamıştır.” denildi.

Sendika Avukatı Cansu N. Nazlı aracılığıyla polise yapılan tüm resmi başvurulara rağmen, kısa bir süreliğine uygulanan sınırlı güvenlik tedbirlerinin, herhangi bir gerekçe gösterilmeden azaltıldığı kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“Bu kadar ciddi bir tehdidin söz konusu olduğu bir durumda, güvenlik önlemlerinin azaltılması, kamu güvenliği açısından da son derece endişe vericidir. Polis Genel Müdürlüğü’nden beklentimiz, bu konuda sorumluluk alması ve kamuoyuna gerçekçi bir açıklama yapmasıdır.

Ne yazık ki dün Meclis’te hükümet kanadının da iradesiz ve vurdumduymaz yaklaşımına bir kez daha tanıklık ettik. Gazetecilerin hayatı tehdit altındayken, temenni cümlelerinden öteye gitmeyen açıklamalarla yetinilmesi, bu toplumun değerlerine verilen önemin seviyesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hükümet temsilcileri, bu tavırlarıyla bizleri temsil etmediklerini bir kez daha açıkça göstermiştir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak, paydaş örgütlerimizle yapacağımız istişarelerin ardından eylemlilik sürecine başlayacağımızı ve ilk adresimizin Polis Genel Müdürlüğü olacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Gazetecilik suç değildir.”