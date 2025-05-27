KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için çağrıda bulundu.

Atan ve sendika heyeti, Ercan Havalimanı İtfaiye Birimi'ni ziyaret ederek, personelle eksiklikler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Eksiklikler giderilmediği takdirde, yaşanacak olası bir acil durumda sadece personelin değil, yüzlerce yolcunun da tehlike altında kalacağını belirten Atan, "Bakanlığın bu konuyu görmezden gelmesi kabul edilemez. İtfaiyecilerimizin kıyafetleri bile yok (yeni istihdam yapılmasına rağmen kıyafetleri olmadığı gibi vardiyaya da giremiyorlar), araçlar ve arasözler arızalı. Bunun dışında yaşanabilecek bir kazada müdahale etmeye yeterli ekipmanları bile ya yok ya da sorunlu, eski. Sayın bakanı derhal harekete geçmeye ve ivedi şekilde bu sorunların çözümüyle ilgili adımlar atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atan, gerekli adımlar atılmadığı takdirde yasal hakları kullanacaklarını belirtti.